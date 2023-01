Arbejder for bedre trafikkultur

Del via email

Københavns Politi arbejder fortsat med cyklisme på baggrund af de undersøgelser og besvarelser, som er kommet fra deres borgeråd. I en spørgeskemaundersøgelse som er lavet blandt 1.000 cyklister i politikredsen, der dækker de fire kommuner København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby, svarer 70 procent, at de oplever det som sikkert at cykle i trafikken. Men 20 procent synes ikke at det er sikkert.