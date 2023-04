– Alle burde opleve det sociale her

Del via email

Sundhed: Lige før påske var der åbent hus hos Fællesskabet i Husum Boldklub. Fællesskabet er for dem som har tid til at deltage i aktiviteter i dagtimerne, de mødes hver tirsdag, og som har lyst til at lave noget sammen med andre.

– Alle har skavanker. Jeg har KOL. Men det er lige meget – alle kan være med, fortæller Bent Ekstrand som spiller meget boule og har en bane hjemme i haven, hvor han spiller med andre entusiaster og familien.

Hygge hos Fællesskabet i Husum Boldklub. Foto: Kaj Bonne

Bent Ekstrand er kommet til Åbent hus i Fællesskabet fordi han er nysgerrig og elsker alt spil. Og det er der tilsyneladende også andre som er. I hvert fald står der 32 deltagere, som har prøvet boule, fodboldgolf og floorball blandt flere ting. 26 af dem er nye i Fællesskabet fortæller Jean Blinkilde som er formanden.

– Folk bliver glade. Man får nye venner, forklarer han om fremmødet.

Diktator

En af dem som kommer ugentligt i Fællesskabet i Husum Boldklub er Steen Larsen. Faktisk har han tilbragt mange af sine ugentlige fritimer i mere end 60 år i Husum Boldklub i forskellige frivillige konstellationer. Nu bestrider han rollen som diktator på M60+ holdet som er fodboldholdet for grand old masters.

Og han er da heller ikke hvem som helst i Husum-regi. Han har i sine yngre år spillet omkring 150 kampe på klubbens førstehold og det er blevet til omkring 1300 kampe i seniorrækkerne for den nu 73-årige husumboer som voksede op på Sonnerupvej.

Jean Blinkilde og Steen Larsen har kendt hinanden i mange år, men det er først gang at de har spillet floorball mod hinanden (De gule vandt). Foto: Kaj Bonne

Da Steen Larsen var 10 år satte han fødderne hos Husum Boldklub.

– Jeg mente selv at jeg var smaddergod til fodbold og jeg havde altid en fodbold med bag på cyklen. På Husum Skole spillede vi med alt, hvad vi kunne. Vi lavede bolde af elastikker og klude, fortæller han.

Den gang var fodbold forbudt på skolen, da man ikke ville risikere smadrede ruder. I dag er der masser af fodbold i frikvarterne og eleverne bruger hele Husumparkern.

– Vi spiser frokost, når de er ude alle sammen og det nyder vi da, at de er og at de bruger kunstbanen

Vær sammen, vær med

Fodbold er en af mange ting som man kan lave i Fællesskabet i Husum Boldklub men absolut ikke de eneste. Og der er ingen krav om motionsform. Det handler om at have det godt sammen med andre og lave noget sammen i fællesskab.

Det vigtige er at være med. Ikke hvad man kan være med til. Foto: Kaj Bonne

– Det går ud på at få rørt sig, og så samvær og sjov og ballade. Der er forskellige aktiviteter og der er plads til flere idéer. Vi har flere muligheder som gå-fodbold. Det kræver bare at der kommer nogle flere og er med, siger Steen Larsen.

– Vi har godt af at røre os og høre de sidste nye historier.