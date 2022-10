Det er seks-syv år siden at Allan Lund, som bor i AAB afd. 38 på Arildsgård lige ved Gadelandet, hængte de første lystæpper uden på sin altan. Han havde set at andre i området også var begyndt at gøre det. Først var det tæpperne og så derefter noget nyt hvert år. Men i år kommer der ikke lys op på altanen som tidligere år har lyst op og blinket med et væld af farver og figurer