72 ukraniere flytter ind: Vandrerhjem ændres

Snart åbnes dørene for de første ukrainske flygtninge, som skal flytte ind på det tidligere Bellahøj Vandrerhjem. Derfor var Lone Binder og Tanja Hansen fra Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen inviteret til at orientere lokaludvalget om indkvarteringen.

I løbet af maj måned bliver det nu tidligere Bellahøj Vandrerhjem omdannet til midlertidigt hjem for nogle de fordrevne ukrainere, som bor i Københavns Kommune. I alt skal omkring 72 personer flytte ind.

Ankommer stadig

Der er registreret 35.772 ukrainere som ankommet til Danmark.

Frem til mødet den 27. april 2023 er der registreret 3.133 visiterede ukrainere i Københavns Kommune Der kommer fortsat 10-15 flygtninge om ugen, fortæller Lone Elisabeth Binder som er afdelingschef i Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen ved orienteringen af Lokaludvalget.

– Vi har beregnet, at når vi er færdige og kommer op på kvotetallene, kommer vi op på cirka 3.500 personer. Det kan jo ændre sig, hvis der sker udsving, tilføjer hun.

Af dem som er visiteret til Københavns Kommune, er 47 procent kvinder og børn 27 procent.

– Forventningen var, at der var mange flere kvinder, men vi er oppe på at det er kvinder og børn som er størstedelen af dem, som er kommet, siger Lone Elisabeth Binder under orientering for lokaludvalget.

Det er meget bredt udsnit af den ukrainske befolkning, som kommer til København. På nuværende tidspunkt er cirka 710 af dem er kommet i job her i landet, hvilket svarer til 5 procent af dem, som er det man kalder jobparate.

– Det er rigtigt godt gået. Det er noget, som vi kan mærke på lokationerne. Det minder om en hverdag hvor man står op og tager afsted til arbejde, til forløb i jobcenteret og børnene tager i skole, siger Lone Binder.

Sprogudfordringer

Selvom der er mange af de ukrainske flygtninge som ikke taler engelsk, vurderer de to medarbejdere, at det går godt med at forstå hinanden.

– Vi er blevet rigtig gode til google translate, siger Lone Binder.

En af lokaludvalgsmedlemmerne spørger om det er upassende at tale russisk med dem og om det er et sprog som kan bruges i kommunikationens navn, og det svarer Lone Binder og Tanja Hansen, at det er noget man gør og bruger.

– I en hverdag fungerer det okay. Vi har at gøre med nogle mennesker som er glade for at have et sted at være, slår Lone Binder fast.

Derudover forsøger man at ansætte sociale videværter som også har sprogkompetencer.

I hverdagen hører også sports- og fritidsaktiviteter til for særligt børn og unge. De to medarbejdere fortæller, at særligt kampsport har manges interesse. Det er nogle særlige medarbejdere fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, som står for at formidle kontakten til lokale foreninger.

– Pt arbejdes der på at en mere systematisk tilgang til inddragelse af foreninger, lyder det.

Lukning af vandrerhjemmet

Vandrerhjemmet har en kapacitet på 218 senge fordelt på 39 værelser, hvoraf fire værelser har bad og/eller toilet. 35 værelser har hverken bad eller toilet. Til konferencer er der tre lokaler med plads til mellem 20 og 160 personer. Derudover er der blandt andet aktivitetsrum og gæstekøkken.

Københavns Kommune ejer vandrerhjemmet Danhostel Copenhagen Bellahøj.

Vandrerhjemmets drift er forankret i en selvstændig juridisk enhed med kommunen som eneste ejer. Danhostel havde ansvaret for driften af vandrerhjemmet.

En rapport vurderer bygningerne i så dårlig stand, at der skal bruges næsten 10 millioner kroner over ti år til renovering. Foto: Kaj Bonne

Da det er Københavns Kommune som betaler alle udgifter kan det sidestilles med driftsstøtte.

“Ankestyrelsen vurderer, at Københavns Kommune kan yde støtte til vandrerhjemmet Danhostel Copenhagen Bellahøj. Vi vurderer dog, at støtten skal øremærkes til driften af vandrerhjemmet og ikke må gå til de tilknyttede konferenceaktiviteter mv.” står der i tilsynsudtalelsen fra Ankestyrelsen til Københavns Kommune.

For at der ikke skal ydes ulovlig støtte, blev det besluttet i Borgerrepræsentationen, at standse denne konstruktion mellem kommunen og Danhostel samt vandrerhjemmet.

Derudover har Rambøll på vegne af kommunen vurderet at standen af vandrerhjemmet er så dårligt, at der skal bruges 9.500.000 for en periode på 10 år som minimum i 2021 priser, for at det kan bruges som vandrerhjem. Det vurderes dertil at bygningens standart er utidssvarende.

Den 22. september vedtog Borgerrepræsentation at stoppe driftsaftalen med vandrerhjemmet og satte samtidigt gang i Socialforvaltningens arbejde med at at undersøge muligheder for botilbud. Men først skal de ukrainske fordrevne flytte ind.