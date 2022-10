Velfærdsuddannelser til debat

Fredag eftermiddag var der godt fyldt i salen på SOSU H i Brøndby. Her havde de studerende valgt en valgdebat over en tidlig weekend. I panelet sad Jeppe Bruus (S), Karen Ellemann (V), Esat Sentürk (R), Britt Bager (K) og Vivi Nør Jacobsen (SF). De blev spurgt til løn og arbejdsvilkår for social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og pædagogiske assistenter, som bliver uddannet på skolen. Debatten gik blandt andet på, om de bedre normeringer i daginstitutioner kunne give flere job til pædagogiske assistenter, og hvordan man får mere respekt for de fag, som man bliver uddannet til på skolen.