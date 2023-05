Nu er en aftale om værdierne på plads

Først var der dialog. Så afbrød de forhandlingerne. Siden blev forhandlingerne genoptaget, og nu er det lykkedes at få en aftale i hus, som er til gavn for begge parter.

Det er blevet offentliggjort torsdag formiddag i en pressemeddelelse på fodboldklubbens officielle hjemmeside, brondby.com. Her bliver aftalen af Lars B. Petersen, der er formand for Fanafdelingen i Brøndbyernes IF, kaldt historisk, idet den vidner om et unikt samarbejde mellem klub og fans, som er uden sidestykke både inden for og uden for Danmarks grænser.

– Som det fremgår af den samlede aftale, så imødekommer den på lange stræk mange af de ønsker og krav, vi havde, da vi startede processen. Den samlede aftale giver klubben og fans en ny, formaliseret form hvorfra klub-/fan samarbejdet kan udvikle sig ad åre, siger Lars B. Petersen til brondby.com.

Aftalen består af to underskrevne dokumenter, hvoraf det ene er juridisk bindende, og det andet er formuleret som en hensigtserklæring.

– Vi er tilfredse med, at vi nu har fået klubben til at binde sig juridisk på en lang række punkter, ligesom vi er tilfredse med, at de øvrige punkter er formuleret og underskrevet i en hensigtserklæring. Det vigtigste for os har hele vejen igennem været, at klubben forpligtede sig til en vej frem, som så mange som muligt kunne se sig selv i, fortæller Lars B. Petersen til brondby.com.

Lars B. Petersen er formand for Fanafdelingen i Brøndbyernes IF. Foto: Robert Hendel

Medlemmer skal sige god

Den samlede aftale er dog ikke godkendt af Fanafdelingen i Brøndbyernes IF endnu, idet medlemmerne skal tage endeligt stilling den 11. juni 2023. Derfor vil Lars B. Petersen og resten af fanafdelingens bestyrelse have fokus på at sikre, at medlemmerne forstår indholdet, så de er bedst muligt klædt på til afstemningen.

Også på den anden side af forhandlingsbordet er der tilfredshed at spore med den nye aftale. Her påpager bestyrelsesformand Jan Bech Andersen, at den samlede aftale indkapsler et unikt bånd mellem klubben og dens fans.

– Jeg tror fuldt og fast på, at et fortsat tæt samarbejde mellem klub og fans kun vil være med til at udvikle og styrke vores klub, når vi skal række ud og konkurrere om topplaceringer på både dame- og herresiden samt spille i Europa med det rette mix af egne talenter og erfarne præstationsspillere, siger han til brondby.com.

Jan Bech Andersen havde indtil slutningen af 2022 aktiemajoriteten i Brøndby IF. Nu er flertallet af aktier på udenlandske hænder i form af investeringsselskabet Global Football Holdings, og det har fået fansene til at frygte, hvad de nye investorer har af intentioner for klubben.

Fører kulturen videre

Global Football Holdings har dog fra begyndelsen fortalt, at det ikke er ønsket at lave om på det, som Brøndby IF er – og har været – siden grundlæggelsen i 1964.

– Fællesskabet er fundamentet, vi står på i dag, og det som vi skal stå på i fremtiden. Vi anerkender de mange følelser, der ofte opstår ved ejerskifter, og selvom det nok ikke vil berolige alle, så vil vi alligevel gerne understrege, at vi ser os selv som et ejerskab, der involverer os organisk og ikke invasivt, siger Scott Krase, som er bestyrelsesmedlem i Brøndby IF og en del af den nye investorkreds.

Han understreger, at der netop hos Global Football Holdings er en kæmpe respekt for klubbens historie og kultur både på og uden for banen, hvor der også er en stærk lokal forankring. Den kultur ønsker han og de øvrige folk fra den nye investorkreds at føre videre sideløbende med, at Brøndby IF bliver en veldrevet klub, som konkurrerer om medaljer i toppen af dansk fodbold.

Tidligere har Scott Krase fortalt i podcasten Brøndbylyd, at der er punkter, som ikke er mulige at gøre juridisk bindende. Det er årsagen til, at den nye aftale er delt op i to, hvor den ene del har karakter af en hensigtserklæring. Ifølge Scott Krase skal den samlede aftale derfor ikke ses som en konklusion, men som begyndelsen på et tæt samarbejde mellem klub og fans.

– Vi har gennem dette forløb lært rigtig meget om kulturen og de fælles vilkår, som omgiver denne fantastiske klub, og vi vil gerne takke Fanafdelingen for at navigere konstruktivt og med respekt for alle parter i en kontekst med mange forskellige interessenter, siger han.

Jan Bech Andersen er bestyrelsesformand i Brøndby IF. Foto: Robert Hendel