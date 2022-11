Anfører sikrede sejr

Fredag aften spillede Brøndby IF’s bedste kvindehold i Sundby i Gjensidige Kvindeligaen. Efter en målløs første halvleg, gjorde værternes Josefine Funch det til 1-0 efter 55 minutters spil. Efter 62 minutter kom anfører Nanna Christiansen på banen igen efter en skadespause. Det var med til at vende kampen, for i det 78. minut fik Brøndby frispark på kanten af feltet. Det tog Nanna Christiansen sig af og bragede bolden direkte hen over muren og op i det korte hjørne af målet, hvor målmand Laura Frederikke Worsøe Nielsen ikke havde en chance for at nå bolden.