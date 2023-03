V-politiker mistænker politisk hærværk

Da gruppeformand for Venstre i Ballerup Kommune, Mikael Wandel, kom ud til sin bil på sin p-pladsen ved boligen i Ballerup i weekenden, var den gal. Igen. Dybe ridser i bilens ruder vidner om, at en eller flere personer bevæbnet med skarpe ting og en vis determination havde været på spil. Hærværket var kun sket på Mikael Wandels bil, der er let genkendelig på grund af de streamers på siden af bilen, der netop viser ejerens politiske tilhørsforhold.

Det er ikke første gang, at Mikael Wandel oplever det, der minder om målrettet hærværk på bilen og det får ham til at ane et mønster, der kunne ligne politisk motiveret hærværk.

Ærgerligt og farligt

“Det begyndte ved forrige valg, hvor der blev tegnet på bilen stort set hver morgen. Så stilnede det af efter valget, men i efteråret 2022 op til folketingsvalget oplevede jeg flere episoder, hvor dækkene var fyldt af skruer. Ad flere omgange var der både to og tre skruer i både bag- og fordæk, der så skulle skiftes. Ikke nok med, at det er ærgerligt og kræver en masse forsikringsbøvl og betaling af selvrisiko. Det er også livsfarligt,” siger Mikael Wandel, som altså igen har været i kontakt med både forsikring og politi i forbindelse med den nyeste episode.

“Jeg har politianmeldt det, for jeg begynder ærlig talt at tro, at det er noget politisk eller personligt mod mig. Det er kun min bil, der har været udsat for de her ting. Jeg ved ikke, hvem der står bag, men jeg synes det er chokerende, at man skal opleve det her som lokalpolitiker. Jeg er ikke kontroversiel på nogen måde og er i den grad fortaler for dialog. Hvis man er uenig med mig politisk, fint nok. Men så skulle man måske tale med mig eller stille op. Det her er helt vanvittigt og i virkeligheden et angreb på demokratiet,” siger Mikael Wandel, som efter opfordring fra sin ligeledes politisk aktive hustru, overvejer at fjerne de tydelige Venstre-mærkater på bilen. Men det får ham ikke til at overveje at droppe sit engagement i lokalpolitik.

Stopper ikke

“Hvis man tror, at det får mig til at droppe ud af politik, så tror man forkert. Jeg fortsætter i politik, naturligvis, det skal den slags ikke ændre på. Men det er stadig helt uacceptabelt og jeg politianmelder alle fremtidige hærværksforsøg, hvilket politiet også har opfordret mig til, ud fra det, de har set,” siger Mikael Wandel, som også overvejer at installere kameraer, så man kan se, hvem der lusker rundt ved hans bil ved nattetide og udfører det lyssky hærværk.