Del via email

I det seneste år har familien Degnbol Markus sagt godnat på vanlig vis. Men når mor, far og familiens ene søn Elliot har lagt sig godt til rette inde i den trygge varme i huset i Ballerup, er tvillingebror Oskar på ni gået ud i kulden for – helt frivilligt – at sove i telt.