Nyt botilbud i tidligere UCC-bygning indstillet til pris

Igennem mange år var den store såkaldte UCC-bygning en af de markante bygninger i Skovlunde og havde ligget der siden 1960’erne. Men for et par år siden fraflyttede UCC og rykkede til Carlsbergbyen og Ballerup Kommune indrettede derefter et dag- og botilbud til borgere med fysiske og psykiske handicap i den gamle UCC-og seminarieejendom.

Der var fra starten tale om, at bygningen skulle indrettes på en både ny, spændende og samtidig bæredygtig måde og nu er Bo- og Dagtilbuddet Bybjergvej netop udpeget som én af 18 favoritter til Renoverprisen 2023. En pris, der hylder den gode renovering og tildeles et projekt, der blandt andet har haft fokus på mindst mulig påvirkning af klima og ressourcer og det bedst mulige resultat for brugere og omgivelser.

Botilbuddet er blevet udpeget af Renoverprisens nomineringsudvalg ud af et felt på i alt 182 indstillede projekter. Udvalget har peget på renoveringen som en favorit til prisen, da projektet bidrager til at vise, hvordan man kan bevare frem for at rive ned, og hvordan renovering kan skabe værdi i byggeprojekter af alle størrelser.

“Det har ikke været en nem opgave at udpege favoritterne blandt så mange spændende bidrag. Vi er lykkedes med at udpege 18 vellykkede projekter, der på hver sin måde fremhæver renoveringsdisciplinens styrker og bredde. Vi håber, at projekterne kan være med til, at flere får øjnene op for de muligheder og fordele, der ligger i at renovere,” siger Karen Mosbech, formand for nomineringsudvalget.

En samlet enhed

Bo- og dagtilbuddet (også kaldet Voksne med Handicap) er en samlet enhed, som varetager botilbud, beskæftigelse, vejledning og aktiviteter for voksne borgere med særlige behov. Der er tale om et samlet botilbud på 33 boliger og et dertil hørende dagtilbud. Tidligere var der 21 boliger på tre adresser samt et dagtilbud beliggende på en adresse for sig. Dermed har projektet opnået at udvide kapaciteten på handicapområdet og at samle tilbuddene ét sted.

Projektet er tilrettelagt af to bygherrer. Ballerup Boligselskab står for de almene boliger, mens Ballerup Kommune står for servicearealer og dagtilbud. Driften af det samlede tilbud varetages dermed af begge parter i fællesskab.

Både boliger og dagtilbud skal tage højde for brugernes forskellige behov. Forarbejdet med projektet har derfor drejet sig om at udnytte de store variationer i den bestående bygning. Med udgangspunkt i åbne rumforløb, gennemlyste undervisnings- og opholdsrum samt springende rumhøjder var mulighederne for et spændende resultat til stede. Også udearealerne havde en passende karakter til at kunne rumme dels små privathaver og dels en fælles sansehave.

Den endelige vinder af Renoverprisen 2023 bliver kåret til en prisfest i september måned.