Nye Borgerliges svar til klimaplanen

Lone Madsen, formand for Nye Borgerlige i Ballerup

Danskerne skal have rigeligt med billig energi til rådighed. Danskernes forsyningssikkerhed skal være blandt verdens bedste. Energiproduktionen skal være grøn i respekt for naturværdierne. Vi kan kun indfri de tre mål ved at inkludere kernekraft i planlægningen. Vind, sol og biomasse kan ikke stå alene. Kernekraftværker er pålidelige og leverer rigelig med billig strøm – fra spidsbelastning til når elforbruget er lavest. De kræver meget færre materialer og bruger mindre plads end vindmøller og solcelleanlæg. Og så ødelægger de ikke naturværdierne.

Den grønne omstilling må ikke blive sort med ensidig satsning på vind og sol, da det vil få negative følger for vores natur, miljø og kulturlandskaber. Vind og sol kræver langt mere areal og langt flere materialer for at producere samme mængde strøm som kernekraft. Regeringen vil opsætte 1.000 flere af de allerstørste landvindmøller og rydde 200 kvadratkilometer natur for at gøre plads til solcelleparker. Ambitionerne kan sætte markante spor i landskabet og skabe konflikter med lokalbefolkning.

Det vil blive mange gange værre, hvis den ensidige satsning på vind og sol får lov at fortsætte. Samtidig skal havvindmøller kunne brede sig over en tredjedel af arealet i de danske farvande – svarende til mere end fire millioner fodboldbaner. Vindmøller til havs kan få store konsekvenser for vind, vejr, havmiljøet og fiskeriet.

Det, der kaldes den grønne omstilling, bliver sort, når der ikke tages hensyn til mennesker og natur. Grøn omstilling skal baseres på fornuft. Den danske model med store mængder vindenergi og biomasse kan ikke kopieres i andre lande. Det kan man til gengæld med decentral kernekraft i mindre værker kombineret med vind- og sol efter lokale forhold. Eftersom Danmarks andel af verdens samlede udledninger af drivhusgasser er på 0,1 pct., vil det, vi gør i Danmark, slet ikke kunne måles globalt.

En snæversynet klimanationalisme med fokus på at kun nedbringe danske udledninger, uden blik for de globale konsekvenser, hjælper ikke noget. Danmarks vindenergi virker kun, fordi vi ved, at når det ikke blæser, kan vi købe strøm i udlandet. Hvis alle lande gør som os, er der ikke noget strøm at købe, når møllerne står stille. Det vil øge risikoen for strømudfald markant. Vi har nedbragt vores CO2-udledninger de seneste 30 år, blandt andet fordi vi brænder importeret træ i stedet for kul. Men biomasse kræver enorme skovarealer for at producere brænde til anlæggene. Jord der så ikke kan bruges til at producere fødevarer.

Hvis man vil læs ermer om vores klimatanker: https://nyeborgerlige.dk/temasider-kategori/miljo-klima-energi/.