Næste skridt i Parkkvarteret blev fejret

Det går stærkt med opførelsen af det nye, grønne boligområde Parkkvarteret, der ligger i hjertet af Ballerup på Baltorpplænen, som tidligere rummede Kasperskolen. Kun tre måneder siden sidste rejsegilde kunne projektudvikler FB Gruppen nemlig i sidste uge fejre det andet rejsegilde i det nye boligområde, der kommer til at rumme 500 boliger fordelt på forskellige boligtyper. Det skete med rejsegilde for Poppelhuset, hvor samarbejdspartnere traditionen tro mødtes for at fejre håndværkernes indsats og markere den første milepæl for byggeriet.