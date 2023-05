Medaljer til lokale brydere

Del via email

Lørdag deltog brydere fra klubben AK.DAN i Ballerup ved brydestævnet Heros cup i Frederiksværk.

Klubben deltog med tre brydere og det var første gang for alle tre at deltage i sådan et stort stævne, hvor der deltog 200 brydere fra fem forskellige lande.

Klubbens brydere kæmpede nogle flotte kampe og kunne vende hjem med nogle flotte resultater. Det blev således til sølvmedalje til Milo Manuel i 42 kilo pusling, bronzemedalje til Maximillian Martinelli i 62 kilo dreng og en sjetteplads til Milas Knoblauch i 26 kilo pusling.