Lone Lindgreen har danset efter sin egen pibe, kunne man fristes til at sige.

Som bare 22-årig overtog hun danseskolen i Ballerup, hvor hun selv tog sine første trin, da hun var bare fem år.

Nu har hun styret Ballerup DancingTeam i 38 år. Her den 19. maj siger hun tak for dansen.

”Min veninde plejer at sige til mig, at jeg er som en korkprop. Jeg har været igennem nogle ting i livet, men jeg kommer altid op til overfladen igen,” siger Lone Lindgreen.

Og netop den evne, har hun behov for at trække på nu. Lones mand er nemlig syg med en særlig aggressiv form for parkinson.

”Det er er derfor, jeg stopper. Det skal der ikke være nogen tvivl om,” siger danseskolelederen. Når danseskolen lukker, skal hun være der for sin mand på fuld tid, forklarer hun.

”Jeg er jo ikke ung, men det er ikke fordi, jeg er blevet gammel. Det var ikke sådan, at jeg tænkte, jeg skulle stoppe nu. Det er ikke, fordi jeg ikke vil fortsætte, for jeg elsker at danse. Så jeg vil hellere lægge kortene på bordet, så folk kender den egentlige grund.”

At være danselærer er et job, der fylder syv dage om ugen, siger Lone Lindgreen. Og det er svært at få til at harmonere med privatlivet, når en, man elsker, er syg.

”Jeg lærte Gunnar at kende, da jeg havde haft danseskolen i fire år, i 1989. Han har altid været der for mig og alle mine mærkelige idéer. Så selvfølgelig skal jeg også være der for ham nu. Beslutningen ligger i, at jeg skal have nogle år med min mand.”

En first-mover

Der er ikke så lidt at se tilbage på i det liv, Lone Lindgreen indtil videre har danset sig igennem.

Hun arrangerede flashmobs, før flashmobs var en ting. Måske det endda var hende, der opfandt det, siger jeg. Lone Lindgreen griner.

”Måske. Jeg husker, som var det i går, da vi dansede i gågaden i slutningen af firserne. Vi havde en ghettoblaster med og sluttede oppe ved gadekæret.”

I 1985 inviterede hun hiphop-truppen Out of Control til Ballerup. Hun blev den første danseskole i Danmark, hvor man kunne gå til hiphop-dans. Og det har altid betydet meget for Lone Lindgreen at lytte til de unge.

“Det har været vigtigt for mig altid at have fingeren på pulsen. Og at omgive mig med dygtige, unge lærere, der ved, hvad der rører sig.”

Ved siden af danseskolen har hun været til stede ved turneringer og fungerer som dommer ved internationale konkurrencer. Det regner hun med at fortsætte med.

”Men det er klart, at det bliver begrænset, når jeg har en syg mand. Jeg skal være sikker på, at der kan være nogen i nærheden af ham.”

Når hun ser tilbage, er hun ikke i tvivl om, at dansen har været den rigtige livsvej for hende.

”Det var mit fritidsliv, der blev mit erhvervsliv. Dansen gør dig glad. Du kan have den værste dag, men når du ser børn og forældre komme ind med forventninger i øjnene, så er du ikke sur eller trist mere, så er du glad. Jeg har nydt hver en time.”

Den 19. maj klokken 15.00 holder Lone Lindgreen afskedsreception hos DancingTeams i Ballerup.