Lattergas er blevet mere ulovligt

<p>Igennem et stykke tid har debatten raset om unges brug af lattergas. Også i Ballerup har der igennem længere tid været snak om og fokus på brugen af lattergas og flere steder i kommunen finder man jævnligt lattergaspatroner i større eller mindre mængder, som er blevet brugt til at sniffe. Nu er en ny lov trådt i kraft, der har til formål at stoppe udbredelsen af lattergassen som rusmiddel.</p>