Kommunen gør plads til flere flygtninge

Krigen i Ukraine har endnu ikke nået en ende.

Derfor har Ballerup Kommune valgt at forlænge lejekontrakten med Wihlborg, der ejer det kontorhus, de fleste ukrainske flygtninge, som kommunen har taget imod, er indkvarteret i.

Det besluttede kommunalbestyrelsen på deres møde mandag den 24. maj. Samtidig bliver resten af kontoret taget i brug til at huse de nye ukrainere, der kommer.

Det er kommunens administrations vurdering, at der, hvis flygtningestrømningen fra Ukraine det seneste halve fortsætter i samme takt, vil være mindst 250 flygtninge fra Ukraine i oktober 2023.

“Det er i bund og grund et udtryk for, at tilstrømningen fortsætter. Tidsperspektivet for det her er længerevarende end både vi og flygtningene selv havde forestillet sig,” siger Mads Bo Bojesen, der er centerchef for kommunens ejendomme.

Stigende spændinger

Siden Ruslands invasion af Ukraine i februar sidste år, har Danmark taget imod godt 40.000 flygtende ukrainere. Også i Ballerup har man åbnet dørene for en del af de mennesker, der er kommet hertil på flugt fra krigen.

I alt har Ballerup Kommune budt 218 mennesker velkomne, der er kommet på flugt fra krigen i Ukraine. Langt de fleste er blevet indkvarteret i kontorhuset.

Men de mange mennesker på begrænset plads har skabt gnidninger, sagde viceborgmester Johan Müller på mødet i kommunalbestyrelsen den 24. april.

“Det er mange, som bor på lidt plads. De er flygtet fra krig og ødelæggelse, så det kan man sådan set godt forstå,” lød det fra den socialdemokratiske viceborgmester.

Det bekræfter Mads Bo Bojesen, centerchef for kommunens ejendomme:

“Når folk bor tæt dør og om dør kan der opstå uenigheder om støj og komme og gå-tider. Så spændingerne handler om helt almindelig husorden og respekt.”

Med udvidelsen af lokalerne håber han, at der også bliver mere plads til dem, der i forvejen bor der:

“De bor i forvejen meget tæt og har fælles køkkener og bad. For at imødekomme deres ønsker vil vi gerne skabe mere luft og måske flytte børnefamilierne lidt væk fra resten af beboerne, så der opstår et bedre klima og en bedre hverdag for vores borgere.”

Også fritidsaktiviteter skal tænkes ind i udvidelsen, fortæller centerchefen:

“Det var jo en stor bygning i starten, så der var masser af plads til fælleslokaler. Efterhånden som der kom flere og flere måtte vi indoptage de lokaler til boliger. Der er det vores tanke, at vi skal sikre nogle rum til sociale aktiviteter, som skaber en bedre hverdag. Vi ville egentlig have nogle mindre lokationer, vi kunne fordele de her mennesker på, men det kan vi ikke. Vi har simpelthen ikke ledige kapaciteter. Så vi er rigtig glade for samarbejdet med Wihlborg, der har stor samfundsforståelse.”

I kontorhuset bor der i skrivende stund 158 ukrainere, mens 16 mennesker er indkvarteret privat. Resten er enten flyttet eller rejst fra kommunen igen.