Klimakrisen og de unge stemmer

Kirsten Landin, Ballerup

Som kommentar til Erling Andersens læserbrev "Samarbejde i stedet for krisesnak", vil jeg da gerne tilføje, at man skam godt kan samarbejde, selvom den ene part måske endnu ikke har forstået klimakrisens alvor og bekymringsgrad blandt andre end ligesindede.

Og der er vist ikke mange tilbage, som tør påstå, at det ikke er en krise. Og så er vi nogle, der følger meget med i, hvad forskere, klimaråd og eksperter fortæller om de enorme forandringer, vi alle kan se, hvis vi bare ser nyhederne.

Sidst vil jeg lige nævne, at jeg selv som så mange andre i min alder – jeg er 70 – også tænker på mine voksne børn og børnebørn (og alle I andres børn), som i højere grad skal leve med konsekvenserne, når vi andre ikke handler hurtigt nok. Målsætninger alene gør ikke forskellen. Jeg forstår godt, at de unge taler med større kraft, store bogstaver og stor indignation om klimakrisen. Hurra for dem.

Det sker også, jeg hopper i stolen, men det er mest over, at for mange politikere endnu ikke tager klimakrisen alvorligt nok, selvom man hele tiden kan se konsekvenserne i TV.