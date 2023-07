“Jeg troede jeg var færdig i politik”

<p>Det var alligevel lidt af en lokalt jordskælv, da Kåre Harder Olesen ved sidste valg meddelte, at han efter 24 år i kommunalbestyrelsen og 16 år som formand for Venstres gruppe ikke genopstillede. Utallige timers slid med at arbejde for Venstres synspunkter lokalt var slut. Kort tid efter meldte han sig ud i af venstre og nu var tiden som aktiv i politik slut. Det var Kåre Harder Olesen overbevist om. Men sådan skulle det ikke gå. Nu er han blev valgt som formand for den nystiftede lokalafdeling af Liberal Alliance. Der er stadig politik i blodet hos den gamle Venstremand.</p>