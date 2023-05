Fængslet for bymidte-ballade

Del via email

En 20-årig mand fra Ballerup blev fredag den 5. maj varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Glostrup.

Københavns Vestegns Politi sigter ham for otte kriminelle forhold begået i Ballerup Centret, ved Banegårdspladsen og i Centrumgaden.

Han mistænkes blandt andet for trusler, vold og forsøg på grov vold mod en mand om aftenen den 9. april i Centrumgaden, hvilket medførte en større politiudrykning, samt trusler mod centervagter i Ballerup Centret, hærværk og vidnetrusler plus et røveri af en knallert.

Anholdelsen af den 20-årige skete torsdag på baggrund af efterforskning, og det kan ikke udelukkes, at der vil ske flere anholdelser i sagen. Rettens fængsling skete for lukkede døre, og derfor kan politiet ikke kommentere efterforskningen yderligere.

Københavns Vestegns Politi har for nylig rettet to spotaktioner mod utryghedsskabende adfærd og mistanke om narkosalg i området omkring Centrumgaden.

”Vi fortsætter med at være synligt tilstede i bymidten, og der kommer flere mindre og større politiaktioner,” siger vicepolitiinspektør Morten Steen, leder af Lokalpolitiet i Ballerup.

Han tilføjer, at politiet fortsat gerne hører fra borgere og butikker, hvis nogen ser en mistænkelig eller utryghedsskabende adfærd. Københavns Vestegns Politi kan kontaktes døgnet rundt på telefon 4386 1448.