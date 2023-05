BSF er klar til fodboldfest

Tusindvis af mennesker – især fodboldspillere – valfarter i weekenden til Ballerup, når fodboldklubben BSF Ballerup-Skovlunde Fodbold afholder Store Bededags Cup 2023.

Stævnet er et af de største på Sjælland i år, og har tiltrukket hele 250 hold som kommer hen over fredag, lørdag og søndag. I alt forventes over 10.000 mennesker at komme forbi Ballerup Idrætsby hen over de tre dage.

Der knokles således netop nu for at gøre alt klar, både fra Ballerup Idrætspark der ordner banerne, og fra BSFs mange frivillige, der bruger time på time på time både før, under og efter stævnet.

De 250 fordeler sig på hold for børn i alderen 5-13 år.

En stor oplevelse

”Vi er meget stolte af at kunne afholde et så stort stævne, og at så mange hold har lyst til at komme til BSF og til Ballerup for at spille med. Det er det største stævne som vi i BSF har haft i mange år, og ud over glæden ved det, så er vi enormt stolte over at kunne tilbyde vores egne børn i fodboldklubben en så stor oplevelse, som når de i weekenden skal spille på hjemmebane i et af de største stævner der overhovedet arrangeres på Sjælland her i foråret. Børnene glæder sig helt enormt – og det gør vi også,” lyder de fra en repræsentant fra fodboldklubben.

Stævnet afvikles fredag, lørdag og søndag den 5-6-7.maj i tidsrummet mellem klokken 10 og 14.30, og alle er naturligvis velkomne til at kigge forbi.