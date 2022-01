Biograf-duo tror på fremtiden trods katastrofestart

Det så fra begyndelsen fantastisk ud. En flot og helt ny biograf i Ballerup, der skulle være et fyrtårn med hensyn til komfort, lyd og alt i det nyeste teknologi. Men det endte med noget af et antiklimaks. Den nye Format-biograf i Ballerup fik mildest talt en dårlig start. Coronaen betød, at biografen ad flere omgange måtte lukke ned og i de korte åbne perioder, var der ikke mange film at vise, da også filmproduktioner blev udskudt eller droppet.