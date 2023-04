Ballerup-idrætten brager frem

Der er flere og flere, der snører løbeskoene, finder fodboldstøvlerne frem og trækker i sportstøjet.

Det lader det i hvert fald til, ud fra de tal Danmarks Idrætsforbund og DGI netop har offentliggjort.

Her kan man læse, at over 16.500 dyrkede idræt i Ballerups lokale foreninger i 2022. Det er en stigning på 1.244 i forhold til 2021, hvor lidt over 15.000 personer var indskrevet en idrætsforening.

Det kommer efter to år med coronakrise og medlemsflugt fra foreningerne for hele DIF og DGI, der altså endelig kanmelde om medlemsfremgang.På landsplan havde idrætsorganisationerne hele 110.878 flere medlemmer i 2022 sammenlignet med 2021. En tendens, Ballerup altså løber i takt med.

Grund til at smile

I børne- og skoleudvalget er næstformand Simon Knudstrup (F) glad for resultatet.

“Det er en virkelig flot stigning, som skyldes det fantastiske idrætsliv, vi har i kommunen, og ikke mindst de mange ildsjæle og frivillige ledere, der hver dag møder op i hallerne og på fodboldbanerne for at gøre en forskel for deres idrætsforenings medlemmer. Dem skylder vi en kæmpe tak,” siger han.

Det er ikke kun den fysiske sundhed, der forbedres, når flere borgere dyrker foreningsidræt, pointerer Knudstrup:

“Vi ved, det også skaber mental trivsel, er kriminalitetsforebyggende og øger chancen for beskæftigelse og uddannelse for dem, der deltager, så det var en jubeldag, da de tal her blev offentliggjort.”

Plads til forbedring

Men selvom det går fremad, er der stadig plads til forbedringer, tilføjer Simon Knudstrup. Især de kommunale idrætsfaciliteter fortjener opmærksomhed, siger han.

“Nu er det jo lige blevet vedtaget, at vi får en kunstgræsbane, og det er rigtig positivt, men det er ingen hemmelighed, at der er besparelser i Ballerup Kommune. Hvis man kigger på vores bygninger og omklædningsrum, kan man se, de virkelig trænger til en kærlig hånd. Det er vigtigt, vi løbende prioriterer at sætte penge af til vores faciliteter, for sammenlignet med andre kommuners i 2023 er de slet ikke tidssvarende,” siger SF’eren.