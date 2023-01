Ballerup går ind i kampen mod unges ensomhed

Gennem de seneste 10 år er andelen af unge i Danmark, der oplever ensomhed, steget markant. I dag sidder der i en gennemsnitlig gymnasieklasse tre unge mennesker, der kæmper med svær ensomhed. Forskningen viser, at svær ensomhed kan gå hårdt ud over både helbred og livskvalitet og kan derfor risikere at trække lange spor ind i de unges voksne liv. Nu er Ballerup Kommune som en af i alt tre kommuner gået ind i et nyt projekt, grundlagt af Mary Fonden, der skal komme ensomheden blandt unge til livs.