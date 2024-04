Unge får 350.000 kroner til at gavne klimaet, men hvad skal de bruges på?

<p>Fuglekasser, tøjbyttedag og nye solceller på taget. Eleverne i Det grønne udvalg på Allerød Gymnasium er allerede godt i gang med at skubbe til den grønne omstilling. Nu får de mulighed for at gøre endnu mere. En stor amerikansk fond har nemlig givet cirka 350.000 kroner til klimaprojekter drevet af unge i Allerød. Det grønne udvalg på gymnasiet er nu gået i gang med at arrangere en workshop, hvor unge fra hele kommune skal finde ud af, hvad pengene skal bruges på.</p>