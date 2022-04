Del via email

“Min bedstemor var et mirakel. Hun var feminist i sovjettiden. Hun var en selvstændig kvinde, der klarede alt på egen hånd. Hun opfostrede sin søn – min far – alene, hun blev aldrig gift, men hun havde mange elskere. Hun arbejdede som gynækolog. Min bedstemor viede sit liv til at behandle, og mine fotografier udforsker sygdommen, som min bedstemor led af.