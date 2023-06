Talkshow med seks politikere

Del via email

Lørdag den 26. august klokken 14.45 og en time frem har “Winthers Politiske talkshow” sat seks af de tungeste lokale politikere stævne på plænen foran den store scene, for at høre om hvordan arbejdet i byrådet skrider frem, her efter sparerunder og effektiviseringsplaner.

De seks politikere man kan møde denne dage er blandt andet de to lokale byrådspolitikere Esben Buchwald og Thorbjørn Barfod, der skal diskutere, hvad en lokalpolitiker er for en størrelse.

Derefter er det borgmester Karsten Längerich og byrådsmedlem og tidligere borgmester Jørgen Johansen, som skal tale om, hvad koster det at blive borgmester?

Til slut vil byrådsmedlems- og formand for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Jesper Holdflod og byrådskandidat fra Nye Borgerlige John Jensen udveksle meninger om den offentlige sektor.

Debatterne styres af Jørn Winther Jepsen.

Jk