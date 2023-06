Seniorer kan ping-ponge hele sommeren

Bat60+ holder åbent sommeren igennem.

Hvis man som 60+-årig påtænker at starte med at spille bordtennis, så er det ikke nødvendigt at vente til den nye sæson begynder efter skoleferien. Man kan møde op og prøve det af nogle gange, før man beslutter sig for at blive medlem.

“Bordtennis for seniorer er blev en overrumplende stor succes. Siden opstarten i oktober 2022 har mere end 50 spillere i alderen 60+ meldt sig ind i Allerød Bordtennis Klub for at spille, hygge, motionere og have det sjovt. Der møder typisk 30 spillere hver mandag og fredag klokken 9.30 til 12. Man kan komme og gå som man vil,” skriver Allerød Bordtennis i en pressemeddelelse.

Allerød Bordtennis Klub har lavet interviews to gange blandt deltagerne. Her fremgik det klart, at spillerne var interesserede i at spille på de skæve helligdage, vi nu har passeret, og hvor klubben holdt åbent. Men svarene på spørgsmålene viste altså også interesse for at spille i sommerferieperioden, og det er altså det, klubben nu gør muligt.

