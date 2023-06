Politisk talkshow til Lynge Byfest og Kræmmermarked

Lørdag 26. august klokken 14.45 og en time frem har ’Winthers Politiske talkshow’ sat seks af de tungeste lokale politikere stævne på plænen foran den store scene for at høre om, hvordan arbejdet i byrådet skrider frem efter sparerunder og effektiviseringsplaner.

“Hader man hinanden, eller arbejdes der mod at sikre det bedste for Allerød – der er jo som det bliver sagt, ”mere der samler end der skiller os” – så hvordan opnår vi de bedste resultater? Og kan I finde sammen om brugbare forlig og være handlekraftige – eller er der for mange ord og for meget spil for galleriet,“ skriver ’Winthers Politiske talkshow’ i en pressemeddelelse og fortsætter:

“Er der mennesker bag den politiske facade? Det håber vi, talkshowet kan afdække, og vi håber, at rigtig mange Lynge borgere vil se forbi. Rådne æbler må ikke medbringes, men gerne en kvik bemærkning til vores politikere.”

To ad gangen

Først vil de to lokale byrådspolitikere Esben Buchwald og Thorbjørn Barfod prøve at gøre publikum klogere på, om der er forskel på at være lokal politiker eller lokalpolitiker – altså nærheden til lokalområdet. Gør det overhovedet en forskel, og hvordan mærker Lynge Borgerne det?

Efter denne debat er det tid til borgmester Karsten Lângerich og byrådsmedlem og tidligere borgmester Jørgen Johansen. De vil forklarer publikum, hvorfor V og K ikke kan arbejde sammen, og hvad det koster at blive borgmester?

Til slut vil byrådsmedlems- og formand for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Jesper Holdflod og byrådskandidat fra Nye Borgerlige John Jensen udveksle meninger om den offentlige sektor – muligheder og udfordringer og hvordan man driver velfærdspolitik i praksis i Allerød Kommune.

Det politiske talkshow styres som altid af Jørn Winther Jepsen.

Jk