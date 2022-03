Nyt udvalg med fokus på fritidsliv

Allerød-borgernes interesse for fritidsliv har aldrig været større. Med corona i bakspejlet, har erfaringerne vist, at vi alle har brug for et aktivt fritidsliv – og at vi samtidig kan tænke i andre og mere kreative måder at gøre det på. Et nyt udvalg skal på samme måde varetage borgernes behov for et godt, spændende og aktivt fritidsliv, skriver Allerød Kommune i en pressemeddelelse.