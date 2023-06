ARRANGEMENT Niras i Allerød er igen i år vært for ’Klovneløb’ til fordel for Danske Hospitalsklovne.

I år foregår løbet søndag 10. september og her kommer hospitalsklovnen Victor og skyder løbet i gang med fest og farver. Victor underholder også både før, under og efter løbet. Alle deltagere får en flot medalje, klovnenæser og lækkerier, skriver Niras i en pressemeddelelse.

Klovneløbet er et familieløb, hvor alle kan deltage. Det handler ikke om at være den hurtigste, det handler om at få en sjov og hyggelig dag med familien, hvor man ovenikøbet støtter et godt formål. Alle deltagere støtter med deres billetter arbejdet for indlagte børn i Danmark.

Ruten er en kilometer og går rundt om Niras’ hovedkontor i Allerød. For hver ekstra runde, man løber, donerer Niras 20 kroner, der går ubeskåret til Danske Hospitalsklovne.

Tilmelding sker via Danske hospitalsklovnes hjemmeside.

Jk