Del via email

De konservatives medlem af Allerød Kommunes teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalg, Martin Wolffbrandt, stemte på tirsdagens møde lige som resten af udvalget for at suspendere standsningspåbuddet af Pankas’ drift. Dermed forlænges asfaltvirksomhedens frist til at få foretaget de nødvendige lugtobservationer frem til den 31. maj næste år.