Hallen fuld af svømmere

Del via email

Næsten 200 konkurrencesvømmere i alderen 11 til 13 år deltog, da SIGMA SWIM holdt Medley Challenge Øst, der svarer til Østdanske mesterskaber for unge svømmere.

Det velbesøgte stævne blev afviklet i Birkerød Svømmehal, og de vante omgivelser havde en god effekt på de 20 svømmere fra hjemmebaneklubben.

Tilsammen svømmede de unge atleter 20 individuelle medaljer og fem holdkap-medaljer ind. Og samtidig hev de 16 medaljer hjem i stævnets særlige medley-kombinationskonkurrence, hvor der dystes på tværs af crawl, rygcrawl, bryst og butterfly.

Over hele linjen blev der sat gode personlige rekorder, som vidner om, at børnene forbedrer deres svømmetekniske færdigheder og gør sig klar til at træde ind på større arenaer i årene, der kommer.

De knap 200 deltagende svømmere kom fra 25 klubber i hele Østdanmark.