Nyt frontalt sammenstød på forlængelsen

Hillerødmotorvejens forlængelse blev søndag aften ramt af et uheld ved Allerød, da en 49-årig mandlig bilist fra Frederiksværk omkring 21.45 kom over i den modsatte vejbane.

I forbindelse med det utilsigtede sporskifte snittede hans bil en modkørende bil med en 59-årig kvinde fra Kgs. Lyngby bag rattet. Og derefter kørte han frontalt ind i en 32-årig kvindelig bilist, oplyser Nordsjællands Politi.

Af døgnrapporten fremgår det ligeledes, at to personer blev kørt på hospitalet for at blive behandlet for mindre skader, og at ingen kom alvorligt til skade.