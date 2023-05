En uge med magisk natur

Del via email

Det er Kirsten Hagelskærs malerier af skoven, der er i centrum, når Allerød Kunstforening den kommende weekend åbner sin nyeste udstilling.

I hendes malerier kan man ifølge arrangørerne opleve et tyst, mættet lys, der falder ned gennem grene og blade og finder vej til skovbunden.

Hun beskriver det selv på denne måde: “Man kommer gående ad en sti lagt i skygge af træerne, og pludselig åbner sig et betagende lys der fremme. Man kan gå helt i stå og blive helt stille inden i. I sekunder eller minutter, man aner det ikke. Tiden bliver opløst”.

Skov og blomster

Udstillingen af skovbillederne på Kirkehavegaard vil blive flankeret af blomster.

– Vi har været så heldige at få flere aftaler på plads, som kommer til at gøre udstillingen til noget særligt. Vi har også lavet en aftale med blomsterforretningen Krukkerne, som vil skabe spændende naturværker og blomsterskulpturer, der vil være med til at skabe en helt særlig atmosfære, når de sættes sammen med Kirstens værker, fortæller Soldis Sigurdardottir, som er udstillingens tovholder og kunstforeningens næstformand.

Karna Lønne, indehaver af Krukkerne og formand for Allerød Handelsforening, er spændt på at give sit personale en ekstra kreativ udfordring i forbindelse med udstillingen. Hun har blandt andet elever, der deltager på eliteniveau indenfor blomsterkunst.

Ferniseringen finder sted lørdag den 27. maj klokken 14, hvor Allerød Kunstforening også disker op med en ekstra og særlig kunstnerisk overraskelse.

Udstillingen kan efterfølgende ses til og med søndag den 4. juni. Der er åbent alle dage, på nær mandag, mellem 14 og 17. Og der er gratis adgang.