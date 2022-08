Der er i 2022 flere små børn, som skal passes i Allerød Kommunes daginstitutioner, end kommunen havde forventet, da den lagde budgettet for dagtilbuddene. Da budgettet blev lagt, regnede man med, at der i 2022 ville være behov for 1.440 pladser i snit, men en ny prognose estimerer et behov for 1.461 pladser, altså 21 pladser mere, end der er budgetlagt.