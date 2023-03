Drama i Seniorråd: Eks-formand føler sig kuppet

– Det kom som et lyn fra en klar himmel. Jeg vidste godt, at der var problemer, men jeg troede, at vi kunne finde en løsning.

Det var en lettere chokeret Kjel Bording Johansen, der en times tid inde i Seniorrådet i Allerøds møde den 6. marts kunne konstatere, at han og næstformand Eric Brown var blevet skiftet ud.

Efter afstemningen om et nyt formandskab, der endte med stemmerne seks for, to imod og en der undlod at stemme, udvandrede Kjel Bording Johansen fra mødet.

– Jeg var så paf over det, fortæller han.

Kjel Bording Johansen, er medlem af Seniorrådet på 18. år og havde været formand de seneste ni år. Han fortæller, at der har været “samarbejdsvanskeligheder” i Seniorrådet, siden de i alt ni medlemmer af det nye råd trådte til i januar sidste år.

Et “kup”

Ifølge Kjel Bording Johansen skyldes problemerne særligt én person: Rådets nye næstformand Finn Yde-Andersen, som også, ifølge den nu detroniserede formand, er ham, der har orkestreret formandsskiftet.

– Finn har fra starten af været kritisk over for den måde, rådet har arbejdet på de seneste år. Nu er det så lykkedes ham at få flertal blandt de nye medlemmer (der blev valgt seks nye medlemmer af Seniorrådet ved valget i 2021, red.). Fire af de nye kvinder forguder ham. De synes alt, hvad han gør, er rigtigt. I min verden er det et kup, han har lavet sammen med dem, siger Kjel Bording Johansen.

Dermed siger han også, at det ikke i realiteten er den nye formand, Pia Klingenberg, der er rådets nummer et, men derimod Finn Yde-Andersen.

– Han vil ikke være formand, for det er et for stort arbejde, så han har fundet en stråmand (Pia Klingenberg, red.), som han har sat ind i stedet, siger Kjel Bording Johansen.

Ifølge den tidligere formand er det særligt omkring tre af rådets aktiviteter, at Finn Yde-Andersen har været kritisk.

– Han startede med at sige, at Seniorrådet ikke skulle stå for den pensionistskovtur, som kommunen har bedt os om i årevis (skovturen er delvist finansieret af deltagerne, delvist af kommunen, der dog har sparet den væk i år, red.). Så var der Seniorbio (filmklub i Allerød Bio, red.) og Ny Alder (Seniorrådets blad, red.), som han ikke ville være med til at bruge tid og penge på, siger Kjel Bording Johansen.

Kjel Bording Johansen tror, at Finn Yde-Andersen muligvis har et problem med ham personligt, og at det kan skyldes deres politiske baggrund. Kjel Bording Johansen har tidligere siddet 16 år i Allerød Byråd for de konservative, mens Finn Yde-Andersen er medlem af Socialdemokratiet.

– Jeg har indtrykket af, at han er imod min person. Jeg tror, det skyldes det politiske, siger Kjel Bording Johansen.

Seniorrådet i Allerød Ifølge Allerød Kommunes egen hjemmeside medvirker Seniorrådet til, “at udbygge kontakten mellem kommunens ældre borgere og byrådet, og -til at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål.” Seniorrådet er et lovpligtigt råd og består af ni medlemmer Alle over 60 år har valgret til rådet og kan stille op som kandidater. Der er valg hvert fjerde år samtidig med kommunalvalget. Det nuværende råd blev valgt ind i november 2021 og startede officielt dets arbejde den 1.1.2022

Eks-næstformand: Forkastelig proces

Den nu tidligere næstformand Eric Brown, der sidder i sin anden periode i Seniorrådet, var lige så overrasket som eksformanden over, hvad der skete på mødet den 6. marts.

– Det var rystende, for at sige det mildt. På mødet blev der først stemt om, at punktet “samarbejde” blev rykket op som det første på dagsordenen. Så blev det bekendtgjort, at der skulle tages stilling til en ny konstituering og bum bum bum, så var der ny formand og næstformand. Jeg har været med i alle mulige foreninger og råd, og jeg har aldrig oplevet noget lignende, siger han.

På spørgsmålet om, han er enig i Kjel Bording Johansens beskyldninger om, at det skulle være Finn Yde-Andersen, der har orkestreret formandsskiftet, svarer Eric Brown:

– Det er ikke usandsynligt, men jeg har ikke behov for at gå personligt efter folk. Det væsentlige er processen. Den har været værre end forkastelig, siger han.

Kasserer regner med at træde tilbage

Rådets kasserer, Søsser Charline Merle Grønnegård, var det medlem af rådet, der undlod at stemme ved afstemningen om formandsskiftet. Hun var også overrasket over udskiftningen af formandskabet og kritiserer måden, flertallet har ageret på.

– Jeg blev lidt chokeret. Det var jo et bagholdsangreb, et kup. De havde ringet rundt til dem, der kunne komme med på vognen. Efterfølgende fortalte de mig, at de ikke havde ringet til mig, fordi de ikke troede, at jeg kunne kapere det, og det havde de måske ret i, siger hun.

Hun regner med at melde ud på rådets næste møde, at hun træder tilbage som kasserer efter sommerferien.

– Det kommer nok ikke bag på dem, at jeg ikke ønsker at fortsætte, siger hun.

Overvejer fremtiden

Kjel Bording Johansen overvejer nu om han kan se sig selv arbejde videre i rådet.

– Nu er det jo dem (flertallet, red.), der kører det. Jeg er gået i tænkeboks, om jeg skal holde op, siger han.

Avisen har også spurgt Eric Brown, om hans fremtid i rådet, og han oplyser, at han "ikke er på vej ud“.

Næstformand: For langt ude

Den nye næstformand i Seniorrådet, Finn Yde-Andersen, afviser fuldstændig Kjel Bording Johansens beskyldninger i kølvandet på, at sidstnævnte blev afsat som formand for rådet.

– Vi har været flere om det. Det er ikke rigtigt, at det er mig, der alene sidder og trækker i trådene. Jeg er overrasket over, at han synes, at det er et personangreb. Jeg har ikke noget imod ham som person, men vi har haft forskellige meninger. Jeg kan desuden fuldstændig afvise, at det skulle have noget med vores politiske baggrund at gøre. Det er for langt ude, siger Finn Yde-Andersen.

Han mener ikke, at der har været samarbejdsvanskeligheder i rådet, men at der har været tale om “forskellige meninger om tingene“. Herunder om pensionistskovtur og Ny Alder.

– Pensionistskovturen ligger uden for de bestemmelser, der er for Seniorrådet. Det er ikke det, vi er sat i verden for. I forhold til Ny Alder er vi ved at opbygge et system, der skaber bedre kontakt til baglandet, end det Ny Alder kunne præstere. Derudover var der ikke økonomi til bladet, siger han.

Pia Klingeberg: Som om vi kvinder ikke kan tænke

Den nye formand Pia Klingenberg er lige så kontant afvisende over for Kjel Bording Johansens udsagn. Beskyldningen om, at hende og de tre andre nye kvindelige medlemmer af rådet skulle “forgude” Finn Yde-Andersen gør hende “faktisk lidt sur”, som hun siger.

– Det lyder, som om vi kvinder ligger på maven og ikke selv kan tænke. Helt ærligt. Jeg bliver ikke ført af nogle. Bare spørg min mand derhjemme. Jeg er en handlekraftig kvinde, siger hun.

Pia Klingenberg er Seniorrådets nye formand. Privatfoto

Hun bakkes op af en anden af de nyvalgte kvinder, Ulla Sørensen.

– Det er noget vrøvl med, at vi skulle forgude Finn. Han gør et meget stort arbejde. Jeg er ikke altid enig med ham, men det er ligegyldigt. Vi kan tale sammen om tingene, siger Ulla Sørensen.

Ked af det blæses op

Pia Klingenberg er ærgerlig over, at en intern konflikt i rådet nu er blevet offentlig.

– Jeg synes, det er synd og skam, at det skal blæses op til en stor konflikt, men når verden går en imod, bliver man sur og vred. Jeg er ked af, at han (Kjel Bording Johansen, red.) er gået til avisen. Det skaber bare uro. Og jeg ved ikke, hvor meget kup det var, når afstemningen var seks for, to imod og en der undlod at stemme, siger hun.

Havde I da ikke snakket sammen inden mødet?

– Jeg havde en anelse om, hvor det bar hen, men det var ikke til at sige, siger Pia Klingenberg.

Den nye formand mener, at hele sagen handler om, at der er kommet nogle nye og yngre kræfter ind i rådet, der gerne vil gøre tingene på en anden måde.

– Vi ønsker et større fokus på baglandet, og at bruge andre kommunikationsmidler, end man har gjort hidtil. Vi vil skabe større synlighed. Folk aner ikke, hvem vi er, og hvad vi laver, og det er problematisk. Så vi vil gerne en anden udvikling end den måde, man har gjort det på før. Det er vel naturligt, siger hun.

Hun kalder pensionistskovturen, som hun var med til at arrangere sidste år for “en kæmpe, kæmpe opgave” og siger om Ny Alder, at det “et fint blad, men det koster kassen at lave og tømmer vores pengekasse.”

Vil fastholde Seniorbio

At der nu sås tvivl om Seniorbio ærgrer hende, da sagen i hendes øjne stadig er intern i Seniorrådet.

– Jeg kunne ikke drømme om at nedlægge Seniorbio, der er der ingen af os, der kunne. Seniorbio skal fastholdes under alle omstændigheder. Vi har tilladt at spørge, om man kan gøre det på en anden måde. Det kan så undersøges, men der kan du se: Man tillader sig at undersøge, om man kan gøre tingene på en anden måde og så er fanden løs i Laksegade, siger Pia Klingenberg.