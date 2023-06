Del via email

Området omkring “øen” bliver lørdag gjort til biludstilling. Samtidig foregår der andre ting for familien. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen Foto: Jens Berg Thomsen

Det skete senest i 2012, men nu er arrangementet tilbage. Lørdag den 17. juni er “biler i gågaden” tilbage i Lillerøds bymidte.

Med på udstillingen, der foregår på “øen”, er tre bilforhandlere, som i alt har otte modeller med. De tre forhandlere, Knud Nielsen A/S, Bjarne Nielsen A/S og Kofod&Thomsen kommer med i alt otte bilmodeller at vise frem. Arrangmentet varer fra klokken 10-14.

Ud over de i alt otte bilmodeller og de flinke ansatte hos de tre bilforhandlere, kommer Nordsjællands Brandvæsen også forbi med en brandbil, fortæller arrangørerne.

I løbet af dagen for biludstillingen vil der også foregå andre ting, så hele familien kan blive underholdt. Der er musik på “øen” i løbet af dagen, og der er også ansigtsmaling for børnene.

Foran Kvickly findes der også en foodtruck med burger, fortæller arrangørerne.

Du kan opleve Kia,…

…Peugeot…