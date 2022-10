KONCERTER Birkerødkoret og Nordsjællands Sinfonia med hjemsted i Allerød Kommune holder koncerter 13. og 15. november. Her spiller de Beethovens Messe i C-dur, opus 86 og Mendelssohns Psalme 42 ’Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser’, opus 42. Dette sker for at fejre 250 året for Beethovens fødsel.