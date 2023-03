Allerød Kommune indgår nyt partnerskab om sundhedsløsninger

Allerød Kommune og Nordic Health Lab har indgået et nyt partnerskab om at skabe bedre sundhedsløsninger lokalt.

Nordic Health Lab startede som pilotprojekt på Nordsjællands Hospital i 2018. Projektet matcher virksomheder, der tilbyder sundhedsløsninger, med hospitalers og kommuners konkrete behov.

– Ligesom alle de andre 97 kommuner i Danmark skal vi finde nye og bedre måder at løse vores opgaver på, fortæller borgmester i Allerød Kommune, Karsten Längerich, i en pressemeddelelse.

Kommunen ser nemlig ind i en fremtid med væsentlig flere opgaver, der skal løses.

Blandt andet med flere ældre og flere sundhedsudfordringer, såsom stigende mentale udfordringer hos børn og unge. Alt dette samtidig med, at der er færre hænder til at løse opgaverne, lyder det fra Karsten Längerich. Han fortsætter:

– Det tager vi meget alvorligt, og ét af de spor, vi forfølger, er at styrke vores innovation, hvor opgaver løses på anderledes måder – for eksempel ved at benytte VR-briller til bevægelse for beboere på plejehjem, der både gør øvelsen sjovere, og som kan laves uden, at personalet behøver at være der.

Første kommunepartner

Samarbejdet mellem Allerød Kommune og Nordic Health Lab skal skabe bedre borgeroplevelser og sundhedsløsninger, der blandt andet forbedrer personalets arbejde på hospitalerne.

– Vi er glade for at få Allerød Kommune med som vores første kommunepartner, da det er en kommune, der deler borgere med vores partnerhospital, Nordsjællands Hospital. Det skaber et stærkt grundlag for at facilitere test af behandling og monitorering i eget hjem – i fællesskab med både kommunen og hospitalet, fortæller administrerende direktør for Nordic Health Lab, Jesper Juel-Helwig i pressemeddelelsen.

Helt konkret betyder det nye partnerskab ifølge Karsten Längerich, at Allerød Kommune kan teste løsninger, der gør, at medarbejderne i højere grad kan fokusere på de borgernære opgaver og få deres faglighed i spil.

– Vi skal også teste løsninger, der gør hverdagen lettere for borgerne. For eksempel gennem genoptræning, forebyggelse og redskaber til behandling, lyder det fra borgmesteren.