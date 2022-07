Del via email

Hustruen til direktøren i virksomheden ChemoMetec, der har domicil i Gydevang i Allerød, er blevet dømt for at lække oplysninger til en bekendt. Kvindens sms var så belastende, at den i sidste uge resulterede i en betinget fængselsstraf på 30 dage ved Retten på Frederiksberg. Det skriver Berlingske.