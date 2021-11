Vandet i den nordlige del af Albertslund er blevet blødere

vand ”Blødt vand” betyder, at der er mindre kalk i vandet. Kalken bliver taget ud af vandet på vandværkerne. Det er dog en større opgave, og ikke bare sådan noget man lige gør. Derfor har det også taget rigtig lang tid, men det har været værd at vente på, for det gør livet lettere. Kalkstriber i bad, håndvask og toilet bliver der færre af. Elkedlen, opvaskeren og vaskemaskinen skal ikke afkalkes så tit, og samtidig kan vi spare på rengøringsmidler. Det betyder færre kemikalier i spildevandet, som rensningsanlægget skal fjerne, inden de lukker vandet ud i Køge Bugt. At fjerne kalken får vandprisen til HOFOR til at stige med nogle kroner, men til gengæld kan vi spare det dobbelte på rengøringsmidler, el-forbrug og mindre slitage på hårde hvidevarer.