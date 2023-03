Kendt organist stopper

Del via email

Opstandelseskirkens organist gennem 38 år, komponisten Carsten Johannes Mørch, stopper med udgangen af marts.

Han har valgt at søge et nyt job i Blistrup Kirke i Nordsjælland, fortæller han til Albertslund Posten.

”Det er en middelalderkirke fra 1140, som skal have nyt orgel i 2024. I tilknytning til kirken er en stor lade med orgel, flygel og koncertsal. Klassisk musik prioriteres højt her”, siger Carsten Johs. Mørch.

Formand for menighedsrådet i Opstandelseskirken i Albertslund, Ib Tengmark. Siger:

”Carsten har haft stor betydning for kirken og for musiklivet. Ofte i samarbejde med biblioteket, musikskolen og sine mange andre kontakter. Senest ved et stort arrangement hvor samtlige lokaler var i brug samtidig, og kirken var fyldt med begejstrede gæster”.

”Som en tidligere medarbejder udtrykte det: ”Det bliver et par store sko at udfylde i Opstandelseskirken i fremtiden”.

”Når Carsten har spillet til sin sidste højmesse hos os søndag den 12. marts, indbyder kirken til reception, så der er mulighed for at sige pænt farvel til vores organist gennem 38 år”, slutter Ib Tengmark.