Herstedlund skole fyrede den af

Endelig blev det tid til Herstedlund skoles traditionsrige forårskoncert igen. Corona kostede desværre en pause på 3 år. For mange, mange år siden, da forårskoncerten startede, var det et lillebitte arrangement udelukkende med musiknumre fra skolens indskolings- og mellemtrinsklasser. I dag er hele skolen i fællesskab involveret i at skabe en fantastisk stemning omkring arrangementet. Elever, lærere og forældre deltager med energi og stor entusiasme.

Summer af spænding

”Skolen og SFO’en summer af spænding hele ugen”, fortæller Indskolingsleder, Sofie Hermann. ”Mandag begynder vi at samle den store udstilling i hallen og stille scenen op. Eleverne hjælper med at hente instrumenter fra musiklokalerne og snuser til koncert-atmosfæren, der lige så stille indfinder sig. I år fik vi desuden lidt hjælp med udstyret fra Forbrændingen”.

Når man som publikum går gennem den store udstilling i hallen møder man elevernes mangeartede værker fra undervisningen. De store elever fra valghold i billedkunst udstiller akvareller med temaet ”højt at flyve” og parafraser af Michael Kvium. På et lavt bord, så man rigtig kan se detaljerne, ser vi lerfigurer med uldent hår og på foldevægge hænger tushtegninger med titlen ”A Bad Hairday”, portrætter lavet med to-håndstegning, farverige malerier inspireret af Keith Haring samt imponerende selvportrætter med farveblyant. På et andet bord ligger flotte filtdyr fra håndværk- og design og tegninger på pinde omkranser en årgangs arbejde med børnerettigheder. Fantasifulde foldebøger fra danskfaget hænger ned fra ribberne og er med til at vise bredden af de kreative aktiviteter, der bruges i undervisningen.

Stor respekt

Sofie fortæller om koncerten: ”Tirsdag og onsdag har vi generalprøver. Årgangene prøver på skift numrene af, tester lyden med vores lyd-crew og laver de sidste aftaler med deres musiklærer. Samtidig øver vi at være verdens bedste publikum for hinanden! Der er stor respekt at spore blandt børnene, når en kammerat synger solo, er særlig sej bag trommesættet eller når nummeret fx slutter med et cool danse-move. Vi roser også modet hos de elever, som synes, det er lidt skræmmende og måske har nogle lidt store sommerfugle i maven. Her skal alle kunne være med – og vi elsker at se, hvordan alle elever vokser af at optræde for hinanden.”

Masser af musik

Musikken spænder bredt. Tirsdag var 0.-3. årgang på scenen. Sangene var bl.a. 2 sange fra Sigurds naturvidenskabelige turné og en sang om børnerettigheder af Kim Larsen og Kjukken. Publikum kunne også synge med på ørehængere som fx ”ABC-sangen”, ”Vi er en bande”, ”Havana”, ”Sure som citroner” og ”Crazy Frø”. SFO’ens band leverede også et flot sammenspilsnummer med rigtig mange instrumenter. Onsdag var det de stores tur. 4.-6. årgang leverede et brag af en koncert og fik hele salen til at gynge! I år var der en akustisk udgave af temaet fra Starwars og ørehængere for de lidt større: ”Midt om natten”, ”Don’t you worry ’bout a thing”, ”Verden vågner”, ”Sunroof”, ”I can see clearly now”, ”Verden vågner” og det gode gamle hit ”Never gonna give you up”. En flot buket af forskellige numre.

Ikke uden forældrene

”Og så kunne vi bare ikke gøre det uden vores gode indsats fra vores forældre”, pointerer Sofie Hermann. ”Alle klasser har mulighed for at have en bod med salg af kage, pizza, drikkevarer af forskellig slags eller andre gode ting. Her tjener de lidt til klassekassen. Opfindsomheden er stor: Der er fx både pasta med kødsovs og marengs på pind. Boderne er en sand markedsplads af lækkerier. Når lærere, pædagoger og ledelse evaluerer hver aften efter forestillingen, er vi alle enige om, at det er helt specielt at synge ”Herstedlundsangen” sammen med både forældre og børn i hallen! Det kan godt give lidt gåsehud på armene og tårer i øjenkrogene. Så når vi synger ”Herstedlund fyrer den af!” – så passer det virkelig!”

Foto: Jakob Kyu Schønemann

Foto: Jakob Kyu Schønemann

Foto: Jakob Kyu Schønemann