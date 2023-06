Kunde amok med kniv i Føtex: Fatma, Seval og Simon greb ind og forhindrede katastrofe

Det kunne være gået meget værre, da en voldsom situation opstod i juli måned sidste år i Føtex Albertslund.

En kunde gik amok med en kniv, og det var der tre der greb ind overfor og sørgede for at det ikke udviklede sig. På en måde, så de nu har fået politiets hæder og anerkendelse.

De tre – Fatma Keceli, Seval Sehin og Simon Boeriis – var blandt de borgere, der onsdag var mødt op på politigården i Albertslund, for at modtage dusør og anerkendelse.

En tradition, hvor Københavns Vestegns Politi hædrer borgere, der har gjort en særlig indsats for at hjælpe politiets arbejde på vej.

“Vi giver jer denne pris for at påskønne jer. I vil måske sige, at ”alle andre ville have gjort det samme”. Men nej, I har udmærket jer ved en særlig indsats. I har handlet, når I har set noget“, sagde politidirektør Kim Christiansen til de fremmødte.

Til Fatma Keceli, Seval Sahin og Simon Boeriis sagde han:

”I fik forhindret et knivstikkeri, ved at handle modigt og resolut”.

Herefter fik de tre overrakt hver et diplom og en dusør på hver 1.000 kroner.

Havde kniv i hånden

Efter overrækkelsen fortalte de tre om deres oplevelse til AP.

”Jeg hørte en der hulkede i butikken, og det reagerede jeg på. Det var en kunde, og da jeg opsøger hende, kan jeg se at hun fumler med noget. Da hun vender sig, har hun en stor køkkenkniv i hånden”, siger Fatma Keceli, der dengang arbejdede som vagt i Føtex.

”Jeg rykkede mig mod hende, og ledte efter noget jeg kunne forsvare mig med. Vi havde så et sammenstød, hvor jeg fik lagt hende ned, og fik vredet kniven ud af hånden på hende.”

Så kom Simon og Seval, der arbejder i butikken, til, og de assisterede Fatma. Seval holdt et knæ i ryggen på kvinden, og Simon holdt hendes fødder. Så blev der ringet til politiet.

Da betjentene ankom, bad de om at der blev sat tæpper op rundt omkring, så kunderne ikke skulle generes af det voldsomme syn.

“Naturlig adrenalin”

Oplevelsen har naturligvis sat sig hos de tre.

”Lige i starten var det en hård oplevelse. Men Fatma var jo boss i situationen, og det var en kæmpe hjælp”, siger Seval Sehin.

”Jeg nåede slet ikke at være bange. Det hele var sådan en naturlig adrenalin der kørte”, siger Simon Boeriis.

Senere viste det sig, at kvinden var psykisk syg, og at hun ville gøre skade på sig selv.

Adspurgt om hvordan de har det med at få hæder og anerkendelse fra politiet for indsatsen, lyder svaret:

”Jeg er nok lidt ambivalent med det. Jeg føler jo mest det var Fatma der reddede situationen”, siger Simon Boeriis, og Seval Sehin nikker:

”Det kom helt bag på mig, at de har sådan et arrangement. Men jeg synes det er fedt de gør det, og det er da godt at blive anerkendt.”

Blande sig – eller?

Det gode spørgsmål er så, om det altid er en god idé at man som borger griber direkte ind i en ubehagelig situation – eller overlader det til politiets håndtering. Om det har politidirektør Kim Christiansen tidligere udtalt:

“Hver situation – det vil sige tid, sted og antal mennesker tilstede – er forskellig, og det er borgernes forudsætninger også. Så det er svært opstille et råd til alle situationer, men jeg synes, man skal tænke sig godt om, før man skrider fysisk ind. Overlad helst det til politiet."