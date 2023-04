Borgmester om intern S-splid: De er altid velkommen tilbage

Det er en ærgerlig borgmester, der konstaterer, at seks medlemmer, heriblandt KB-medlem Mikkel Skovby, har forladt Socialdemokratiet i Albertslund og vil danne en ny liste.

“Jeg er ked af, at det ikke har været muligt at bygge bro mellem de uoverensstemmelser der har været, og at Mikkel og de andre forlader partiet. Alle er kede af det”, siger Steen Christiansen.

“Men det er vigtigt for mig at sige, at de altid er velkommen til at vende tilbage.”

Hvilke uoverensstemmelser der har været tale om, ønsker Steen Christiansen ikke at uddybe. Han henviser til, at det er et internt anliggende.

Dermed er han på linje med Mikkel Skovby, der lod forstå, at det er en sag, der har bedst af at “blive i det interne rum”, som han sagde. Han ville dog gerne oplyse, at der var tale om både politiske og personlige stridigheder, men det ønsker borgmesteren ikke at kommentere på:

“Det er bedre, at det er dem der forlader partiet, der forklarer sig.”

Steen Christiansen mener ikke, at Socialdemokratiet er et svækket parti efter den interne splid:

“Vi er stadig et stort parti, der er klar til at køre løs på fremtiden. Vi vil fortsætte med at sætte dagsorden.”