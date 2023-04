Ministerbesøg fra Kenya: Hørte om sortering af affald

Der var ministerbesøg fra meget fjerne himmelstrøg torsdag.

Hon Soipan Tuya, der er minister for miljø, klima og skovbrug i Kenya, er på rundtur til en række danske byer, heriblandt Albertslund. Her var hun på besøg på Materialegårdens genbrugsplads.

Baggrunden er, at ministeren i det østafrikanske land sidste år vedtog en ny affaldslov, som nu gør det lovpligtigt for myndighederne at sikre indsamling og sortering af affald. Den danske miljøstyrelse har i lang tid samarbejdet med Kenya om cirkulær økonomi og affaldshåndtering gennem det der kaldes et strategisk sektorsamarbejde.

Som et led i processen hjælper Miljøstyrelsen Kenya med at modernisere deres affaldslovgivning og med at implementere den. Af Kenyas nye affaldslov fremgår, at myndighederne nu også skal sørge for genbrugspladser, som ellers kun findes i meget begrænset omfang i landet.

Miljø- og klimaministeren var derfor taget på besøg i Danmark for blandt andet at blive klogere på dansk affaldssortering.

Begejstret og nysgerrig

På besøget på genbrugspladsen viste afdelingschef Marie Guldborg rundt på pladsen og fortalte om hvordan affaldsindsamlingen organiseres og hvordan borgerne inddrages. Besøget var blandt andet med til at markere den Nationale Klimadag.

”Kenya står overfor en større modernisering af deres affaldslovgivning de kommende år, som blandt andet indbefatter en opnormering af genbrugspladser. Det var en fornøjelse at kunne vise, hvordan vi organiserer affaldssortering her i Albertslund og samtidig opleve miljøministerens begejstring og nysgerrighed på området“, siger borgmester Steen Christiansen, og tilføjer:

“Dermed fik Den Nationale Klimadag også en international dimension.”

Det var en fornøjelse at kunne vise, hvordan vi organiserer affaldssortering her i Albertslund, siger borgmester Steen Christiansen. Foto: Amalie Thykier.