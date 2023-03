Barsk omgang om narko: Jakobs historie ramte de unge

To tvillingbrødre, Jakob og Mads, hygger sig med fester og piger, og en dag får Jakob lyst til at prøve at ryge en joint. Han mærker, at humøret får et ordentligt løft, og det udvikler sig mere og mere, til også hårdere narko. Men det får fatale konsekvenser.

Sådan lyder i kort form handlingen i ”Drugs”, der blev vist som dramatisk forestilling for elever og personale på FGU Vestegnen onsdag. Den er stykket sammen af begivenheder fra det virkelige liv, med skuespilleren Thomas Milton som fortæller. Han bruger både musik, videoklip, billeder og andre effekter undervejs, og fakta blandes med fiktion.

Efter forestillingen tog Thomas Milton tid til en snak med eleverne om det de lige havde set. Forestillingen og snakken har – naturligvis – som formål at sætte fokus på rusmidler, og det turnerer Thomas Milton rundt med på Vestegnen, til ungdomsuddannelser og 9. klasser.

For det har han og selskabet ”Act on it”, der også optræder med andre forestillinger, opnået en flot anerkendelse, i form af støtte fra Ejner Christian Christensens Fond. En fond mod narko, som bestyres af Københavns Vestegns Politi, og som har bevilget 120.000 kroner til formålet.

Taler i øjenhøjde

”Det er jeg da utroligt stolt over”, siger Thomas Milton efter forestillingen.

”Det er midler, der har gjort det muligt at turnere med forestillingen. Ellers skulle vi lave aftaler fra gang til gang med kommunerne.”

Hans oplevelse er, at de unge tager godt imod ”Drugs”-forestillingen:

”Gennem Jakobs historie får de jo en helt anden tilgang. Det giver en anden åbenhed og et sjældent nærvær, fordi jeg taler i øjenhøjde med dem.”

For Thomas Milton er det vigtigt, at forestillingen ikke virker som en løftet pegefinger:

”Jeg kommer ikke med moral, men med næstekærlighed.”

En stemme

Forestillingen er stykket sammen gennem grundig research af virkelige hændelser og cases, af manuskriptforfatter og journalist Frida Paustian.

”Man kan sige, at jeg er en stemme for de mennesker, der ikke klarede den”, siger Thomas Milton.

Han håber at kunne bygge videre på anerkendelsen fra fonden:

”Jeg ser gerne, at vi indgår i et tættere samarbejde med Københavns Vestegns Politi.”