Populær forening lukker og slukker efter 22 år

Det begyndte for 22 år siden som Albos Venner. En frivillig forening, som sørgede for at beboerne på det daværende plejehjem fik masser af oplevelser – bl.a. musikarrangementer, banko, julefrokoster og udflugter i det danske land.

Da Albo lukkede og beboerne flyttede over i det nybyggede plejecenter Albertshøj, fulgte vennerne med. Foreningen blev omdøbt til Albertshøjs Venner.

Men nu er det slut. Det meddeler Lilan Lassen fra Albertshøjs Venner.

”Den 28. marts blev der holdt generalforsamling i vores forening. Det gik desværre, som vi havde regnet med, at der ikke var nogen, der kunne eller ville træde ind i bestyrelsen. Vi havde i de sidste tre mødereferater gjort opmærksom på, at syv af bestyrelsens otte medlemmer ikke modtog genvalg. Så̊ derfor må vi se i øjnene, at foreningen efter 22 år bliver nedlagt”, siger Lilan Lassen.

Mange gode oplevelser

Det er ikke uden vemod, at man er tvunget til at nedlægge foreningen.

”Det har været mange år med gode oplevelser for både beboere på plejehjemmet og vores medlemmer. Medlemmer har betalt et lille beløb 120 kr., som ikke er ændret siden starten i 2001.

Det har også̊ kun været muligt at holde sammenkomster og udflugter, da vi har modtaget stor hjælp fra både Nordea Fonden og Tryg Fonden. Vi har også̊ fået stor hjælp fra nogle af butikkerne i Centret, når vi holdt bankospil”, siger Lilan Lassen.

Vennerne siger farvel til beboere på Albertshøj med et arrangement senere på måneden.

Det skal vi naturligvis nok fortælle om her i AP.