Åbner ny sal med gratis oplæg om restorativ yoga

Efter genåbningen ovenpå Corona nedlukningen åbnede Fit&Sund med en ny holdsal kun til reformer-pilates og yoga hold.

”Vi har i mange år haft reformer-pilates træning, men yoga på holdplanen var nyt, og det er blevet taget rigtigt godt imod”, fortæller Thomas Kelm, ejer af Fit&Sund.

Britt Steinov, som er instruktør i både reformer og yoga i Fit&Sund, fortæller at der er gode grunde til hvorfor det netop er denne form for træning der vinder frem, ikke kun i Fit&Sund, men i samfundet generelt.

Hun oplever, at mange kommer på holdene for at få en pause fra hverdagen og stresse af i både krop og sind.

”Jeg tror, at de fleste familier kan nikke genkendende til, at hverdagen er fyldt med mange gøremål. Det er blevet sværere at tage sig en sygedag efter Corona, hvor mange af os har arbejdet hjemmefra, er der ligesom kommet en tendens til, at selvom man er syg, kan man sagtens lige tjekke mails og svare på enkelte beskeder. Vi har vores mobiltelefoner med os overalt. Ofte ligger den lige ved siden af på vores natbord, for tænk nu hvis der var en der skulle have fat i os. Hvis vi har tre minutter, hvor vi ikke lige ved, hvad vi skal lave, tager vi telefonen op, for vi skulle jo nødigt kede os. Vi er blevet tilgængelige nærmest døgnet rundt og vores hjerne er kommet på overarbejde. Det er ikke mange timer på døgnet, hvor hjernen ikke bliver overstimuleret og får ro”.

Britt vil udbrede kendskabet til de gavnlige effekter af restorativ yoga og holder derfor et gratis oplæg for alle, som har lyst til at blive klogere på emnet 22. april.

Britt vil fortælle mere om hvad restorativ yoga er og vigtigheden i at stoppe op og finde ro i en travl hverdag for at reducere og forebygge stress. Deltagerne vil desuden få en guidet kropsscanning og lære nogle åndedrætsøvelser.

Det er gratis at deltage, men da der er begrænset antal pladser, er tilmelding nødvendig. Læs mere på fitogsund.dk